İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da jeneratör yangını

Karaman’da İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Erken Teşhis, Eğitim ve Tarama Merkezi’nin (KETEM) jeneratöründe çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Karaman'da İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Erken Teşhis, Eğitim ve Tarama Merkezi'nin (KETEM) jeneratöründe çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.


Yangın, sabah saat 06.30 sıralarında Fenari Mahallesi. 303. Sokak'ta bulunan KETEM binasının jeneratör odasında çıktı. Jeneratör odasından durumların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri jeneratörde çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.


Yangın ile ilgili inceleme başlatılırken, jeneratörde maddi hasar oluştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.