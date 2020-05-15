Karaman'da jeneratör yangını

Karaman'da İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Erken Teşhis, Eğitim ve Tarama Merkezi'nin (KETEM) jeneratöründe çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, sabah saat 06.30 sıralarında Fenari Mahallesi. 303. Sokak'ta bulunan KETEM binasının jeneratör odasında çıktı. Jeneratör odasından durumların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri jeneratörde çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın ile ilgili inceleme başlatılırken, jeneratörde maddi hasar oluştu.