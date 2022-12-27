Karaman'da kaçak kazı operasyonu

Karaman'da kaçak kazı yapan şahıslara yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda, kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Jandarma 1 kişiyi gözaltına alırken, 3 şahsın da yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce saat 23.00 sıralarında merkez ilçesi Kızıllarağini köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemeler neticesinde şüphelilere ait kamyonet köy çıkışına yakın bir noktada park halinde bulundu. Kazı alanında yapılan araştırmada, kazı yapan şahıs veya şahısların olay yerinden yaya olarak kaçtığı belirlendi. Yapılan aramada, şüphelilere ait 2 adet jeneratör, 2 litre benzin, 10 litre antifiriz, 2 adet baret, eldiven, akü, kova, merdiven gibi inşaat malzemeleri ele geçirildi. Kaçak kazı yapan şahıs veya şahısları tespit etmek için araştırma yapan jandarma ekipleri, kazı bölgesine yerleştirilen fotokapan ve sivil vatandaşlara ait kameralar ile PTS sistemlerinin incelenmesi sonucu olayın şüphelilerinin A.K. (57), U.C. (49) ve açık kimlikleri tespit edilemeyen Ali ve Osman adında şahıslar olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından yakalanan A.K.'nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Jandarmada ifadesi alınan A.K. serbest bırakılırken, 3 şahsın ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.