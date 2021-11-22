Karaman'da kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Karaman'da kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Morcalı köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kazının yapıldığı bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, M.K., A.D., S.A, T.M, S.Ç ve Ş.M isimli kişileri suçüstü yakaladı. Kazının yapıldığı yerde bir adet iş makinesi ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.