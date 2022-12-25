Karaman'da kaçak silah operasyonu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda ruhsatsız tabanca, tüfek ve mermiler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ticareti ile mücadele çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile çalışma başlattı. Çalışmalarda şüpheliler M.Ş. ve H.Ş.'nin ikametlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 adet tabanca, 1 adet tüfek, 5 adet şarjör, 3 adet dinamit lokumu ve 59 adet tabanca mermisi bulundu. M.Ş. ve H.Ş. hakkında adli tahkikat başlatıldı.