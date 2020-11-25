Karaman'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Karaman'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapıldı.

Piri Reis Kültür Merkezindeki toplantıda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda kadın haklarının korunmasına yönelik Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın katılımlarıyla yürütülen 75 maddeden oluşan “Kadına Yönelik Şiddet ve Mücadele Koordinasyon Planı” anlatıldı. 2015 yılından itibaren Birleşmiş Milletler tarafından turuncu rengin farkındalık kazandırmak amacıyla görsel bir dil olarak kabul edildiği aktarılan sunumda bu yıl korona virüs nedeniyle kalabalık etkinlikler yapılmadığı belirtildi.

“2020 yılının ilk 10 ayında jandarmaya 101 kadına şiddet ihbarı yapıldı”

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yapılan sunum sonrası Karaman'da kadına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında Jandarma Astsubay Üstçavuş Arzu Daşdan tarafından bir sunum yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapan Daşdan, 2015 -2020 yılları arasında 404 kadına şiddet ihbarı aldıklarını, bunun da 277'sine tedbir kararı alındığını söyledi. 2020 yılının ilk 10 ayını değerlendiren Daşdan, Karaman'da 101 olayın meydana geldiğini söylerken, 101 olaydan 88'ine tedbir kararı alındığını aktardı. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen eğitim çalışmaları hakkında da bilgi veren Daşdan, 4 bin 71 personel ile erbaş ve erlere eğitim verildiğini ancak tüm dünyayı saran korona virüs nedeniyle eğitimlere bir süre ara vermek zorunda kaldıklarını kaydetti. Kadın Destek Uygulaması (KADES) sisteminin nasıl çalıştığı hakkında videolu bir sunum yapan Daşdan, Ayrancı ilçesinde tarım hizmetlerinde çalışan 170 kadın ile Kazımkarabekir ilçesinde 50 kadına KADES uygulaması kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca eğitimler verildiğini de sözlerine ekledi.

“Karaman merkezde 107 kadına şiddet ihbarı yapıldı”

İl Jandarma Komutanlığı sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Komiser Yardımcısı Duygu Demirkaya hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde “Kadına Karşı Şiddette Sıfır Tolerans Politikası” kapsamında devletin koruyucu mekanizmalar oluşturduğunu söyledi.

2015-2020 yılları arasında İl Emniyet Müdürlüğüne intikal eden kadına şiddet vaka sayıları hakkında bilgiler veren Demirkaya, 2018 yılında 8 olan kadına şiddet sayısının 2019 yılında 14, 2020 yılının ilk 10 ayında ise 107 olarak artış gösterdiğini söyledi. Demirkaya 2015 yılından itibaren mevcut olan büro amirlerinin 2018 yılında 100 koruyucu, 437 önleyici, 2019 yılında 81 koruyucu, 616 önleyici ve 2020 yılında 106 koruyucu, 839 önleyici ve tedbir kararı aldıklarını aktardı. 24 Mart 2018 tarihinde uygulamaya geçen KADES uygulamasının kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet olaylarına müdahale edilmesi için İçişleri Bakanlığınca oluşturulmuş bir mobil uygulama olduğunu ve uygulamanın kişilerce akıllı telefonlara indirilmesi şeklinde kullanılabildiğini söyleyen Demirkaya, sistemin acil olarak düşen kodların Emniyet Genel Müdürlüğüne ulaşması sonrasında kişinin konumu doğrultusunda olay yerini intikal edilmesi şeklinde çalıştığını ifade etti.

Toplantının ardından Vali Işık beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Çarşı Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezi Amirliği ile İl Jandarma Komutanlığında açılan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürolarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yapılan toplantıya, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ile daire müdürleri katıldı.