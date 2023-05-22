Karaman'da kaldırım taşıyla caminin camları ile şadırvanına hasar verildi

Karaman'da bir kişi, kaldırım taşıyla caminin ayakkabılık bölümünün camlarını kırılarak şadırvanına hasar verdi.

Olay, sabah saatlerinde İmaret Mahallesinde bulunan Emir Musa Camisi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimsenin bulunmadığı bir saatte camiye gelen kimliği belirsiz kişi, eline aldığı kaldırım taşı ile önce caminin ayakkabılık bölümünün camlarını kırdı. Şahıs daha sonra cami avlusundaki şadırvanının aynalarını da kırarak hasar verdikten sonra oradan hızla uzaklaştı. Caminin camlarının kırılarak şadırvanına zarar verildiğini gören çevredeki vatandaşlar olayı cami imamına bildirdi. Cami imamı da durumu polise bildirdi. Camiye gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından camiye hasar veren kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.