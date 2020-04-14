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Karaman'da kaldırım ve asfalt çalışmaları devam ediyor

Karaman Belediyesi şehir merkezinde kaldırım ve asfalt çalışmaları devam ediyor.


Çalışmaları değerlendiren Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yolların hem sürücüler hem de yayalar açısından güvenli ve konforlu olması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, “Havaların ısınmasıyla birlikte sahadaki çalışmalarımıza yeniden başladık. Vatandaşlarımızın taleplerini de dikkate alarak ihtiyaç duyulan noktalarda yol yapım, asfalt, kaldırım, bakım ve onarım çalışmaları yapıyoruz. Zembilli ve Siyahser Mahallesinde daha önce hiç kaldırım yapılmamış sokaklarda kilitli parke kaldırım çalışması devam ediyor. Belediye şantiyelerimizin bulunduğu alanda, adliye ve yeni sanayi sitesini merkeze bağlayan işlek yolda trafiği rahatlatmak için yol genişletme ve peyzaj çalışması başlattık. Ekiplerimiz Kırbağı Mahallesinde yarım kalan iki sokağa da sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Bir yandan tüm dünyayı saran korona virüs salgını ile mücadelemiz sürerken diğer yandan mahallelerimizin eksikliklerini de tamamlamaya devam ediyoruz" dedi.

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