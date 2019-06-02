Karaman'da kamyonet devrildi: 2 yaralı

Karaman'da kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Karaman Mersin Karayolu'nun 14. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman'dan Mersin istikametine gitmekte olan Ferdi N. (32) yönetimindeki 26 AAH 141 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazanın duyulmasının ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Aydın E. (40), itfaiye ekibi tarafından devrilen kamyonetten çıkarıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.