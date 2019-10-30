Karaman'da kamyonetin çarptığı lise öğrencisi ağır yaralandı

Karaman’da ekmek taşıyan kamyonetin çarptığı 15 yaşındaki lise öğrencisi ağır yaralandı.
Karaman'da ekmek taşıyan kamyonetin çarptığı 15 yaşındaki lise öğrencisi ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Elmaşehir Mahallesi 2240. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.B. (19) yönetimindeki 67 UA 314 plakalı ekmek kamyoneti, yolun karşısına geçmeye çalışan lise 2. sınıf öğrencisi İlker G.'ye (15) çarptı. Ekmek arabasının çarptığı çocuk 20 metre ileri savrularak ağır yaralandı. İlker G. çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.