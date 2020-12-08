Karaman'da kapalı böbrek taşı ameliyatı yapılmaya başlandı

Uzun süredir Karaman'da yapılmayan kapalı böbrek taşı ameliyatı (Perkütan Nefrolitotomi ) yapılmaya başlandı.

Covid 19 salgını ile mücadele eden Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vatandaşların şikayetleri doğrultusunda acil ameliyatlar devam ediyor. Hastanenin Üroloji Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Güven Erbay, uzun süredir Karaman'da ve hastanelerinde yapılmayan kapalı böbrek taşı ameliyatının yapılmaya başlandığı söyledi. Yapılan ameliyatlarla ilgili bilgi veren Üroloji Uzmanı Erbay, “Hastanemize sağ yan ağrısı şikayeti ile başvuran 37 yaşındaki Selçuk Atabay isimli hastaya yapılan tetkikler sonucunda sağ böbreğin çıkışını tıkamış 4,5 cm taş tespit edilmesi üzerine, sağ sırt bölgesinden yaptığımız 1 cm'lik kesiden nefroskop yardımı ile böbreğe girerek taşı küçük parçalar halinde vücut dışına çıkardık. Yaklaşık 1 saatlik operasyon sonrasında hastamızın böbreği tamamen taştan temizlenmiş olup ameliyattan sonraki üçüncü günde hastamızı taburcu ettik. Bu yöntem sayesinde günümüzde artık açık taş cerrahisine olan ihtiyaç yok denecek kadar azalmıştır. Taşsızlık 1 cm'lik küçük bir kesiden sağlandığı için hastalarımız günlük yaşantısına kısa bir süre içinde dönebilmektedir” dedi.

Böbrek taşlarının aciliyet arz eden, tedavi edilmediği takdirde taşın oluşturduğu tıkanıklığa bağlı böbreğin fonksiyon görmez hale gelebileceği önemli bir hastalık olduğunu kaydeden Erbay, “Bu salgın döneminde bir yandan Covid ile mücadele ederken bir yandan da aciliyet arz eden hastalıklar açısından hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için uğraşmaktayız. Hastalarımızın pandemi döneminde dış merkezlere gitmeden hastanemizde tedavi olabilecek olması hastalarımız açısından önemli bir avantajdır. Uzun süredir hastanemiz bünyesinde yapılmayan bu ameliyat, son iki ay içinde 10 kez yapılmıştır. Bu ameliyat esnasında kullanılan nefroskop aleti ve sarf malzeme temininde destek olan Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yılmaz ve İl Sağlık Müdürümüz Dr. Adnan Kurşun'a da teşekkür ederim. Bu ameliyatla birlikte onkolojik (kanser) cerrahileri de hastanemiz bünyesinde açık cerrahi yöntemle yapmakta olup, görüntüleme sistemimizin daha iyi hale gelmesi ile laparoskopik (kapalı) yöntemle de yapmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.