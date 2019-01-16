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Karaman'da kar yağışı ve tip hayatı olumsuz etkiliyor

Karaman’da yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Karaman'da yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor.


Karaman'da sabaha karşı başlayan yoğun kar yağışı aralıksız devam ediyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, yükseklerde ise bir metreyi aştı. İç Anadolu Bölgesini Akdeniz'e bağlayan Sertavul Geçidinde ise yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle büyük araçların geçişine 5 saattir izin verilmiyor. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin yönüne gidecek olan tır ve kamyonları yol kenarlarındaki tesislerde bekletiyor. Karayolları ekipleri, yolun tekrar açılabilmesi için tipinin dinmesini bekliyor. Şehir merkezinde ise belediye ekipleri karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

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