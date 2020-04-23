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Karaman'da karantinadaki 154 kişi yurdun pencerelerinden İstiklal Marşı okudu

Karaman’da, karantina altında tutulan 154 Türk vatandaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kaldıkları yurdun pencerelerinden İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

Karaman'da, karantina altında tutulan 154 Türk vatandaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kaldıkları yurdun pencerelerinden İstiklal Marşı okuyarak kutladı.



Bangladeş'ten Karaman'a getirilip, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Hatuniye Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınan 154 Türk vatandaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için kaldıkları yurdun pencerelerine çıktı. Tüm ülkemizde olduğu gibi saat 21.00'da pencerelere çıkıp Türk bayrakları açan 154 vatandaş, bir dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. Yurtta görevli personel ve polis ekiplerinin de katıldığı organizasyon karantinadaki vatandaşların dakikalarca Türk bayraklarını sallayarak hep birlikte coşkulu marşlar okumasıyla son buldu.

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