İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da karantinadaki 288 vatandaş saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Karaman’a getirilerek gözlem altına alınan 288 Türk vatandaşı, kaldıkları yurdun pencerelerinden saat 19.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Karaman'a getirilerek gözlem altına alınan 288 Türk vatandaşı, kaldıkları yurdun pencerelerinden saat 19.19'da bayraklar açarak İstiklal Marşı'nı okudu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için vatandaşları saat 19.19'da balkon ve pencerelere İstiklal Marşı okumaya davet etmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Karaman'a getirilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatuniye Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 288 Türk vatandaşı da saatler 19.19'u gösterdiğinde ellerindeki Türk bayrakları ile pencerelere çıkarak hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Yurttaki görevli personelin de eşlik ettiği program, dinletilen coşkulu marşların ardından son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.