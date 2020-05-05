Karaman'da karantinadaki vatandaşlardan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Bangladeş'ten Karaman'a getirilerek 14 gün boyunca gözlem altında tutulan 154 gurbetçi vatandaş, memleketlerine gönderilmeden bir gün önce ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 10 bin 874 lira bağışta bulundu.

Türk Hava Yolları'nın (THY) korona virüs salgını sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarını ülkeye getirmek için harekete geçmesiyle Bangladeş'ten Karaman'a getirilerek Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Hatuniye Kız Öğrenci Yurdu'nda gözlem altına alınan 154 Türk vatandaşı, memleketlerine gitmeden bir gün önce ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 10 bin 874 lira bağışta bulundu.

Gurbetçi vatandaşlara kampanyaya verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Karaman Valisi Fahri Meral, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatlar gereği yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'ye getirilmesi çerçevesinde ilimizde şuan için 14 günlük karantina sürecinde İtalya, Bangladeş ve Suudi Arabistan'dan gelen 637 vatandaşımızı yurtlarımızda misafir ediyoruz. Bu süre zarfında Bangladeş grubumuzdan Cumhurbaşkanlığımızın Milli Dayanışma Kampanyası'na maddi destekte bulunmak isteyen vatandaşlarımız oldu. Bu örnek davranışınızla bizleri gerçek anlamda mutlu ettiniz. Cumhurbaşkanımız bu kampanyayı başlatırken ‘Biz Bize Yeteriz' demişti. Bu anlamlı kampanyaya siz de destek oldunuz. Karaman adına sizlere teşekkür ediyorum, Allah hayrınızı kabul eylesin” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Vali Fahri Meral'e Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve Yurt Hizmetleri Müdürü Yakup Koçak eşlik etti.