Karaman'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Parkı'nda açılan stantta trafikte yaya önceliğine vurgu yapan ve kamuoyunda yaya önceliği bilincinin oluşmasına katkı sağlayacak afiş ve el broşürler vatandaşlara dağıtıldı. Düzenlenen etkinliğe Karaman Valisi Fahri Meral'de katıldı. Vali Fahri Meral, burada yaptığı açıklamada, “2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı olarak ilan edildi. Sürücülerin, yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak dikkatlerini daha üst seviyeye çıkarmak suretiyle yavaşlamalarını ve durarak yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla karayolu üzerine yaya önceliğine vurgu yapan “önce yaya” ikonlarının araçların yaklaşım yönünde, tüm ışıksız, yaya ve okul geçitlerine çizdirilmesi ve uygulamanın öncelikle şehrin önem ve öncelik arz eden noktalardan başlanmasının belediyelerimizce yapılacaktır" dedi.

Meral konuşmasının devamında, Yaya Öncelikli Trafik Yılı kapsamında 01 Mayıs 2019 tarihinden başlayarak yıl boyunca özellikle Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri başta olmak üzere bütün günlerde tüm birimlerde çalışan emniyet ve jandarma personelinin cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme - makas atma ihlallerinin yanında yaya önceliği konusunda etkin bir şekilde denetimin yapılacağını da belirtti.