Karaman'da ‘Karayolu Trafik Haftası' etkinlikleri

Karaman'da ‘Karayolu Trafik Haftası' düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Program, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Karaman Valisi Fahri Meral yaptığı konuşmada, “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı” ile “Trafik Güvenlik Uygulama Politika Belgesi'nin ana hedefinin kaza sonrası ölümlerin azaltılması olduğunu söyledi. Vali Meral, “Korunmasız Karayolu Kullanıcıları” olarak tabir edilen yayaların karışmış olduğu kazalardaki ölüm oranlarının diğer kazalara göre daha yüksek olduğu göz önüne alındığında; yayaların karışmış olduğu kazaların önlenmesi için “yaya güvenliğinin” sağlanmasının önem arz ettiğini ve öncelikli konular arasında yer aldığını belirtti. 2019 yılının Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edildiğini ifade eden Meral, yaya önceliğine vurgu yaptığı konuşmasında toplumda farkındalığı artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini, denetim ve uygulamaların yıl boyunca devam edeceğini ifade etti.

Program sunumların ardından ödül töreni ile devam etti. Vali Fahri Meral, “İyi Dersler Şoför Amca Projesi” kapsamında yapılan yarışmada Türkiye birincisi olan Hayriye Sude Akyol'u tebrik ederek hediyesini verdi. Ödül töreni, 25 yıldır şehir içi hat minibüs şoförlüğü yapan Kenan Akın'a ve 03.05.2019 günü ilk defa sürücü belgesi alan “En Genç Sürücü” Sümeyye Teber'e protokol üyeleri tarafından hediyelerinin verilmesi ile sona erdi.

Karayolu Trafik Haftası programına Vali Fahri Meral'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin, daire müdürleri, emniyet, üniversite ve jandarma personelleri ile öğrenciler katıldı.