İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da karı-koca sobadan zehirlendi

Karaman’da sobadan sızan gazdan zehirlenen karı-koca kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Karaman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen karı-koca kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.


Olay, merkeze bağlı Zengen köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemal T. (51) ile eşi Fatma T. (50), akşam sobayı yakarak uykuya daldı. Öğle saatlerinde baş dönmesiyle uyanan karı koca, sağlık ekibinden yardım istedi. Köye gelen sağlık ekibi Kemal T. ile eşi Fatma T.'yi alarak Karaman Devlet Hastanesine getirdi. Burada tedavi altına alınan karı kocanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sobadan sızan gazdan zehirlendikleri tahmin ediliyor.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.