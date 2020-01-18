İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da karla mücadele çalışmaları

Karaman Belediyesinin karla mücadele çalışması devam ediyor.


Karaman halkının mağdur olmaması için karla mücadele ekiplerinin yağış ile birlikte hemen sahaya çıktığını ifade eden Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Belediye olarak kar yağışı başlamasından sonra teyakkuz halindeyiz. Meteorolojiden edindiğimiz bilgiler doğrultusunda karla mücadele ekibimizi hazır hale getirdik. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yağış ile birlikte iş makinelerimiz ve süpürge ekiplerimizi sahaya sürerek öncelikli olarak ana arterleri ve kaldırımları kardan temizledik. Mesai mefhumu gözetmeden bütün ekiplerimizle yağışlar devam ettiği sürece iş başında olacağız. Geceden bu yana vatandaşlarımızın rahatı için fedakarlık yapan tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.