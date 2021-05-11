İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da kasten öldürmeye teşebbüsten aranan şahıs tutuklandı

Karaman’da kasten adam öldürmeye teşebbüsten aranan şahıs jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Karaman'da kasten adam öldürmeye teşebbüsten aranan şahıs jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde aranan şahıslara yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, alınan istihbari bilgiler sonucunda hakkında kasten adam öldürmeye teşebbüsten 10 yıl hapsi cezası bulunan firari Harun Y.'yi (24), düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Harun Y., tutuklanarak Karaman M Tipi Kalalı Cezaevine kondu.


Harun Y'nin 2016 yılında bir kişiyi demir sopa ve bıçakla ağır şekilde yaraladığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.