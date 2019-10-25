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Karaman'da kavşak düzenleme çalışması

Karaman Belediyesi Siyahser Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi’nin girişindeki kavşağı yeniden düzenleyerek dönel kavşak haline getiriyor.

Karaman Belediyesi Siyahser Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nin girişindeki kavşağı yeniden düzenleyerek dönel kavşak haline getiriyor.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Tekke kavşağı olarak bilinen kavşakta ekiplerimiz dönel kavşak çalışmasına başladı. Daha önce üçgen kavşak şeklinde kullanılan bu güzergahta araçların geçişi sırasında zaman zaman sıkıntılar yaşanıyordu. Dolmuş ve belediye otobüslerinin de geçiş noktası olan bu kavşak, dönel kavşağın hizmete girmesiyle birlikte daha kontrollü ve güvenli hale gelecek. Ekiplerimiz şehrin her noktasına dağılmış durumda. Kış aylarına girmeden mahallelerde gördüğümüz altyapı ve üstyapı eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Bizim tek önceliğimiz halkımız ve Karamanımızdır” dedi.


Öte yandan Karaman Belediyesi fen işleri ekipleri şehrin muhtelif bölgelerinde yol, asfalt ve kaldırım çalışmalarını da aralıksız olarak sürdürüyor. Gazi Dükkan Mahallesinde deforme olmuş sokaklar sıcak asfaltla kaplanırken Urgan Mahallesinde kullanılmayan eski çöplük yolu asfalt kazıyıcı ile sıyrılarak geri dönüşüm kapsamında yapımı yeni tamamlanan TEKMARSAN Sanayi içindeki yolların zemin düzenlenmesinde kullanılıyor.

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