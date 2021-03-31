Karaman'da kavşak düzenlemesi

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin şehir genelindeki mevcut kavşaklarda düzenleme çalışmaları yaparak daha kullanışlı ve sağlıklı hale getirdiği belirtildi. Açıklamada, "Yeni Adliye Kavşağındaki trafik yoğunluğunu azaltmak ve daha sağlıklı hale getirmek için İbrahim Ökten Bulvarından 100. Yıl Bulvarına dönülen yol istikametindeki Adliye Kavşağından, 2. Organize Sanayi Bölgesine giden yolda genişletme ve düzenleme çalışması başlatıldı. Bu çalışma kapsamında, 100. Yıl Bulvarından gelip 2. OSB yoluna dönülen alan genişletilerek trafik lambası beklenmeden direk geçiş sağlanmış olacak. Yine aynı kavşakta, Kömürcüler Sitesi istikametinden gelip 100. Yıl Bulvarına dönülen alanda da düzenleme çalışması yapılarak, araçların daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyir etmesi sağlanmış olacak” denildi.

Öte yandan, 100. Yıl Bulvarı ve İbrahim Öktem Bulvarının kesiştiği noktadaki elektrik trafo binasının da uygun bir yere taşındıktan sonra belediye tarafından yıkılarak görüntü kirliliğinin ortadan kaldırıldığı belirtildi.