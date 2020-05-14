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Karaman'da kavşaklar çiçeklerle donatıldı

Karaman Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte şehrin birçok noktasına mevsimlik çiçek ekimi yaptı.


Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bahar mevsimiyle birlikte başlatılan çiçek ekimi tüm hızıyla sürüyor. Ekiplerimiz kavşak, orta refüj ve parklarda, kadife, petunya, ateş çiçeği, alisyum türlerinden oluşan 50 bin adet mevsimlik çiçeği toprakla buluşturdu. Yeşil alan ve parklarımızda da sürekli bir çalışma içerisindeyiz. Temizliği, bakımı, tadilatı, peyzaj düzenlemesi ve yeni oyun gruplarıyla vatandaşlarımızın daha ferah ortamlarda vakit geçirmeleri adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Amacımız şehrimizin daha modern ve güzel bir görünüme kavuşmasıdır" dedi.

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