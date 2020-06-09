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Karaman'da kavşaklar daha görsel ve kullanışlı hale getiriliyor

Karaman Belediyesi, şehir girişleri başta olmak üzere tüm kavşak ve refüjlerde mevsimine uygun bitkilendirme çalışması yaparak daha görsel ve kullanışlı hale getiriyor.


Karaman Belediyesi, şehir girişleri başta olmak üzere tüm kavşak ve refüjlerde düzenleme çalışmalarına başladı. Çalışmalarla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, “Ekipler Şehit Hakan Yılmaz Caddesinin Şehit Ömer Halisdemir Caddesine bağlandığı noktadaki kavşakta, yaklaşık 7 bin 200 metrekarelik alanda peyzaj ve düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında KMÜ Kampüs alanı ve Şehit Ömer Halisdemir Caddesinin kesiştiği orta refüjde dekoratif figür, motif ve bitkilendirme çalışması yapılarak refüj daha görsel ve renkli hale getirilecek. Diğer kavşak ve refüjlerde de çiçek dikimleri devam etmektedir” denildi.

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