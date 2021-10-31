Karaman'da kayıp koyunları jandarma drone ile buldu

Karaman'da kayıp koyunlar jandarma tarafından drone ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Cerit köyünde besicilikle uğraşan Hüseyin K., 10 koyunun sürüden ayrılarak kaybolduğunu fark etti. Bir süre kendi imkanlarıyla kayıp koyunları arayan Hüseyin K., sonuç alamayınca jandarmadan yardım istedi. Koyunların kaybolduğu bölgeye gelen jandarma ekipleri, drone ile yaptıkları 3 saatlik çalışmanın ardından koyunları köyün güneydoğunda başıboş halde otlanırken buldu. Kayıp koyunlar daha sonra sahibine teslim edildi.