Karaman'da Kent Güvenlik Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

Karaman'da Kent Güvenlik Danışma Kurulu toplantısının ikincisi Vali Fahri Meral başkanlığında yapıldı.

Polisevinde gerçekleşen toplantıya, Vali Meral'in dışında AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Baro Başkanı Oktay Yılmaz, KMÜ Rektör Yardımcısı Ercan Oktay, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar, daire müdürleri ile haber ajansları ve yerel basın temsilcileri katıldı. Karaman genel güvenliğine ilişkin yürütülecek hizmetlere toplumun katılımını ve desteğini sağlamak, güvenliğe ilişkin sorunları yerel düzeyde tespit edip hizmetleri geliştirmek amacıyla yapılan toplantıda asayiş, trafik, okul güvenliği başta olmak üzere genel asayiş konuları ele alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda; il genelinde yürütülen hizmetler ve projeler hakkında bilgi verilirken, 2017-2018 yılları arasındaki asayiş ve trafik olaylarının değerlendirilmesi yapıldı. Toplantı katılımcıların görüş ve temennilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi.