Karaman'da kiraz hasadı başladı

Karaman'ın Ermenek, Başyayla ve Sarıveliler ilçelerinde aroması ve dayanıklılığı ile ön plana çıkan kirazın hasadına başlandı.

Karaman'da kiraz yetiştiricilerinin özlemle beklediği kiraz hasadı sezonu başladı. Aylarca özenle bakımı yapılan kiraz, bu yıl verimde de fiyatta da çiftçinin yüzünü güldürüyor. Coğrafi konumu nedeni ile tropikal bir iklime sahip olan yörede ortalama 10 bin ton kiraz yetiştiriliyor. Aroması ve dayanıklılığı ile ön plana çıkan kirazın neredeyse tamamı Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Organik kiraz yetiştiriciliği yapan Erkan Toksoy, “Ağaçlarımız bu yıl 12 yaşında. Ürünümüz bu yıl biraz sık ama yine de kalitesi çok güzel. Fiyatlarımız geçen yıllara nazaran çok güzel. Bahçemiz aynı zamanda organik, sertifikalı. Bulunduğumuz bölge Toroslar ile Akdeniz iklimine yakın olduğundan dolayı gece ile gündüz ısısı 15 derece ile 17 derece. Bu mevsimde bu fark olduğu için aromamız çok güzel. Özellikle kalitemizle ve aromamızla ön plana çıkıyoruz. Bahçemizden beklentimiz 8-10 ton civarında kiraz. Arkadaşlarla beraber 4-5 gündür çalışıyoruz. Kiraz hasadı da 4-5 gün sonra da Allah izin verirse biter” dedi.

“Çiftçilerimizin yüzü bu yıl gülecek”

2022 yılında kurulan Ermenek Tarımsal ve Hayvansal Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (ERKOP) Başkanı Yusuf Özçelik ise, “Bölgemizde 8 ila 10 bin ton civarında kiraz olmakta. Bu sene maşallah kirazın rekoltesi iyi. İzmir bölgesindeki kirazın yağmurlardan dolayı, aksinek yapmasından dolayı, bölgemizi kiraz alıcıları aramakta, biz de onlara buradaki kirazın daha çok olduğunu ve daha iyi olduğunu söylüyoruz. Sürekli havaların yağışlı gitmesi bizim bölgemizde de susuz alanlarda olan kirazların verimini arttırmakta. Bölgemizde hal binasının açılmasını sağladık. Daha çok tüccar getiriyoruz. Şu anda 10-12 tüccarımız var. ERKOP olarak da biz de kiraz alımına öncülük yapmaktayız. Bundan dolayı da fiyatlar 60-70-80 lira bandından aşağı düşmedi. Kooperatif olarak da biz bu fiyatların düşmemesi için de çaba göstermekteyiz. İnşallah bu yıl çiftçilerimizin yüzünü güldüreceğiz” dedi.