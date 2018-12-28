Karaman'da kısa dönem erler için yemin töreni düzenlendi

Karaman'da kısa dönem erler için düzenlenen yemin törenine Karaman Valisi Fahri Meral'de katıldı.

Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen yemin törenine, Vali Fahri Meral'in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, daire müdürleri, askeri erkan ve yemin edecek askerler ile aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, jandarma tanıtım filmi izlendi. Daha sonra Karaman İl Jandarma Komutanlığında askerliklerini yapan 373'üncü kısa dönem erler, ellerini Türk bayrağı ve tüfeklerin üzerine koyarak hep birlikte yemin etti. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin'in yaptığı konuşmanın ardından eğitim, spor ve bakım gibi kategorilerde başarı gösteren askerlere protokol üyeleri tarafından ödüllerin verilmesiyle program sona erdi.