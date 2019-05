Karaman'da kitap fuarı açıldı

Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına; Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, MHP MYK Üyesi Dr. Ali Güler, MHP Karaman İl Başkanı Oktay Yılmaz, daire müdürleri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 2 Haziran tarihleri açık kalacak olan kitap fuarına, 50 den fazla yayınevi ile çok sayıda yazar katılıyor. Kitaplarını imzalayacak ve söyleşi programına katılacak olan yazarlar arasında; Nurullah Genç, Ataol Behramoğlu, İnci Aral, Müfit Can Saçıntı (Mandıra Filozofu), Pelin Çift, Mesut Yar ve Kahraman Tazeoğlu gibi ünlü isimler de yer alıyor. Karamanlı yazar ve şairlerin standının da yer aldığı fuar on gün boyunca her gün 09.30 - 23.00 saatleri arası ziyaret edilebilecek. Fuar açılışından vatandaşların ve özellikle öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaşan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, tüm Karaman halkını kitap fuarına davet etti.

Karaman'da ilk defa düzenlenen bu etkinliğin her yıl daha da geliştirilerek sürdürüleceğini söyleyen Başkan Kalaycı, “Karaman'ı hak ettiği noktalara taşımak için çalışmalar yapıyoruz. Özellikle şehirlerin tanıtımında kültürel ve sosyal faaliyetlerin önemi çok büyük. Bu bağlamda ilimizde ilk defa ulusal düzeyde ve yoğun bir katılımla on gün sürecek bir kitap fuarı düzenledik. Hem Karamanlı yazar ve şairlerimizi hem de yurt çapında ün yapmış tanınmış isimleri bu organizasyonda ağırlayıp kitapseverlerle buluşturacağız. Biz herkesin kitap okumasını istiyoruz. Çünkü okumaktan başka kendimizi geliştirmemizin başka bir yolu yok. Kitap fuarını inşallah her yıl geliştirerek ve genişleterek devam ettireceğiz. Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde bize büyük destek veren Karaman Ticaret ve Sanayi Odamıza, Karaman Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğimize çok teşekkür ediyor, bütün hemşehrilerimi ve özellikle de öğrenci kardeşlerimizi fuara davet ediyorum” dedi.