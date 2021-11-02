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Karaman'da Kızılay Haftası etkinlikleri

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu ve Türk Kızılay Derneği Karaman Şubesi tarafından ’Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a Gönüllülük Tarihi’ konulu sergi ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu ve Türk Kızılay Derneği Karaman Şubesi tarafından 'Hilal-i Ahmer'den Kızılay'a Gönüllülük Tarihi' konulu sergi ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.


KMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı fuaye alanında düzenlenen sergiye Rektör Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, Türk Kızılay Derneği Karaman Şube Başkanı Adem Küçükyarma, il ve üniversite protokolü, gönüllüler ile öğrenciler katıldı.


29 Ekim-04 Kasım Kızılay Haftası programı kapsamında farkındalık oluşturmak adına düzenlenen 'Hilal-i Ahmer'den Kızılay'a Gönüllülük Tarihi' konulu sergide Kızılay'ın tarihini, yapılan faaliyetleri ve yakın dönemde gerçekleşen deprem ve sel felaketlerinde çekilmiş olan 50'ye yakın eser sergilendi.


Rektör Namık Ak sergi alanını gezerek fotoğraflar hakkında bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti. Sergi açılışının ardından öğrenciler ve personel kan bağışında bulundu.

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