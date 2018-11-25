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Karaman'da kömürlük yangını camiye sıçramadan söndürüldü

Karaman’da bir evin kömürlüğünde çıkan yangın bitişikte bulunan camiye sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Karaman'da bir evin kömürlüğünde çıkan yangın bitişikte bulunan camiye sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.


Yangın, Tapucak Mahallesi 366. Sokak'ta bulunan Hasan S.'ye ait olduğu öğrenilen tek katlı evin bitişiğindeki kömürlükte meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kömürlükten alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise haber verdi. İtfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. İtfaiye alevleri kömürlüğün bitişiğinde bulunan Boyacı Camisi'ne sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, kömürlüğün çatısında bulunan plastik kasaların bir kısmı yanarak kül oldu.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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