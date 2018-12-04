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Karaman'da kömürlük yangını korkuttu

Karaman’da iki katlı bir evin bahçesindeki kömürlükte çıkan yangın korkuttu.

Karaman'da iki katlı bir evin bahçesindeki kömürlükte çıkan yangın korkuttu.


Yangın, öğle saatlerinde Mümine Hatun Mahallesi 1416 Sokak'ta bulunan iki katlı evde çıktı. Alınan bilgiye göre, kömürlükten dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını büyümeden kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken daire sakinleri kimseden şikayetçi olmadıklarını belirtmeleri üzerine poliste olay yerinden ayrıldı.


Yangında kömürlükte maddi hasar oluştu.

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