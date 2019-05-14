Karaman'da KYK'lı gençlerden anlamlı yardım

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler ‘Ramazan Ayı Gönül Bağı' etkinlikleri kapsamında hazırladıkları Ramazan paketlerini maddi durumu iyi olmayan ailelere ulaştırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Ramazan Ayı Gönül Bağı' etkinlikleri kapsamında Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan gönüllü gençler bu Ramazan ayında da paylaşma ve dayanışma geleneğini sürdürerek ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam etti. Kız ve erkek yurtlarında kalan gönüllü gençlerin katıldığı etkinlikte ilk olarak daha önceden hazırlanan Ramazan paketleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Etkinliğe şehit ailesi ziyareti ile devam eden gönüllü gençler Şehit Jandarma Üstçavuş Adem Bayat'ın ailesini ziyaret ettiler. İftar öncesi yapılan ziyarette gençler şehidin annesi ve babası ile sohbet etti. Duygusal anların yaşandığı ziyaretten memnun kalan aile fertleri, gençlere teşekkür etti.

‘Ramazan Ayı Gönül Bağı' etkinliklerinin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'ın manevi iklimiyle aile özlemi çeken sevgi evlerindeki çocuklarımızın özlemlerini gidermek, şehit olan çocuklarının hasretini çeken anne ve babaların evlat acılarını paylaşmak, maddi durumu yeterli olmayan ailelerin sofrasına katkı sağlamak ve huzurevinde kalan büyüklerimize verdiğimiz kıymeti gösterebilmek için gönüllü gençlerimizin de katılımı ile etkinliklerimize devam ediyor. Bolluk ve bereket ayı Ramazan'da gönüllü gençlerimizle birlikte daha çok kapıyı çalarak, daha çok vatandaşın gönlüne dokunmaya çalışacağız” dedi.