İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da Larende Altgeçidi aydınlatılıyor

Karaman Belediyesi tarafından Larende altgeçidi çıkışında aydınlatma çalışması başlatıldı.


Karaman Belediyesi aydınlatması yetersiz olan bölgelerde aydınlatma çalışmalarına devam ediyor. Karaman merkezini Larende Mahallesine bağlayan, Larende Altgeçidinin Buğday Pazarı çıkışındaki aydınlatmanın yetersiz olduğunu tespit eden yetkililer çalışmalarına başladı. Belediye Fen İşleri ekiplerince çalışma alanındaki bordur ve parke taşları sökülerek MEDAŞ'ın yapacağı çalışmalara altyapı oluşturuluyor.


Çalışmaların ardından altgeçidin daha güvenli ve kullanışlı olacağını söyleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Şehrin kilit noktaları olan ve trafik akışının yoğun olduğu altgeçit ve caddelerde aydınlatma çalışmalarımız devam ediyor. Larende altgeçidinin buğday pazarı çıkışında aydınlatmanın yetersiz olduğunu tespit ettik ve çalışmalarımıza başladık. Çalışmalar tamamlandığında altgeçit daha kullanışlı ve daha güvenli olacak. Karaman halkının yaşam kalitesini ve refah seviyesini artıracak çalışmalarımız devam edecek” dedi


Aydınlatma çalışmalarının ardından belediye ekiplerince refüj ve kavşak düzenleme çalışmaları yapılarak altgeçit daha güvenli ve kullanışlı hale getirilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.