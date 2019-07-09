Karaman'da Larende Altgeçidi aydınlatılıyor

Karaman Belediyesi aydınlatması yetersiz olan bölgelerde aydınlatma çalışmalarına devam ediyor. Karaman merkezini Larende Mahallesine bağlayan, Larende Altgeçidinin Buğday Pazarı çıkışındaki aydınlatmanın yetersiz olduğunu tespit eden yetkililer çalışmalarına başladı. Belediye Fen İşleri ekiplerince çalışma alanındaki bordur ve parke taşları sökülerek MEDAŞ'ın yapacağı çalışmalara altyapı oluşturuluyor.

Çalışmaların ardından altgeçidin daha güvenli ve kullanışlı olacağını söyleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Şehrin kilit noktaları olan ve trafik akışının yoğun olduğu altgeçit ve caddelerde aydınlatma çalışmalarımız devam ediyor. Larende altgeçidinin buğday pazarı çıkışında aydınlatmanın yetersiz olduğunu tespit ettik ve çalışmalarımıza başladık. Çalışmalar tamamlandığında altgeçit daha kullanışlı ve daha güvenli olacak. Karaman halkının yaşam kalitesini ve refah seviyesini artıracak çalışmalarımız devam edecek” dedi

Aydınlatma çalışmalarının ardından belediye ekiplerince refüj ve kavşak düzenleme çalışmaları yapılarak altgeçit daha güvenli ve kullanışlı hale getirilecek.