Karaman'da maç öncesi futbolcular kitap okudu

Karaman'da, okullararası genç erkekler futbol yarı final müsabakaları öncesi öğrenciler, Gençlik Merkezi tarafından hayata geçirilen “Hayalleriniz Varsa Kitap Okuyun” projesi kapsamında kitap okudular.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Gençlik Merkezi tarafından kitap okumada farkındalık oluşturmak ve kitap okumanın önemini vurgulamak amacıyla hayata geçirilen ‘Hayalleriniz Varsa Kitap Okuyun' projesi ses getirmeye devam ediyor. Proje kapsamında bu kez Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi takımları arasında Yunuskent Futbol Sahası'nda oynanacak okullararası gençler futbol il birinciliği yarı final müsabakaları öncesi öğrenciler kitap okuyarak projeye destek verdi.

Projenin Karaman'da yoğun ilgi gördüğünü belirten Gençlik Merkezi Müdürü Şabettin Gezen, “Gençlik Merkezimiz tarafından hayata geçirilen proje ile gençlerimizin gelecek hayatlarına güzel bir alışkanlık bırakmak istiyoruz. Gençlerimiz okumasını ve toplum önünde kendini rahat bir şekilde ifade edebilmesini istiyoruz. ‘Hayalleriniz Varsa Kitap Okuyun' projemize destek için spor tesislerimizde okumaya ağırlık vermeye başladık. Okul sporları müsabakaları öncesi kitap okuma alışkanlığını genişleteceğiz. Futbol müsabakalarında mücadele eden tüm takımlarımızı kutluyorum. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Eğitim ve sporun bir bütün olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ise, “Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığını kazanması ve bunun yerleşmesi adına kitap okumanın yeri, zamanı ve yaşının olmadığını göstermek adına, yarı final müsabakaları öncesi gençlerimizle birlikte kitap okuyarak bu güzel projeye destek verdik. Hem eğitimde hem de sporda başarılı olan öğrenciler bizi çok mutlu ediyor. İnşallah bu projemiz toplumuzun her kesimine kadar ulaşır" diye konuştu.