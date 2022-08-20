Karaman'da Masal Parkında çalışmalar devam ediyor

Karaman Belediyesi'nin projelerinden birisi olan Masal Parkın yapım çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın vaatlerinden birisi olan, çocukların gönüllerince eğlenip vakit geçirebileceği Masal Parkın yapım çalışmaları sürüyor. Üniversite Mahallesinde yaklaşık 20 bin 939 metrekare alanda yapımı süren, yeni yapılan şehir stadyumunun karşısında bulunan parkta, dünyaca bilinen masal ve çizgi film kahramanlarının minyatürleri, çeşitli oyun grupları, süs havuzu, su fıskiye sistemleri, yürüyüş yolları, mantar figürlü oturma grubu ve yürüyüş yolları yer alacak. Detaylıca planlanan parkta ayrıca eğlence ve dinlenme alanları yapılarak çocukların ve vatandaşların huzur içinde eğlenip dinlenebilecekleri, hoşça vakit geçirebilecekleri bir mekan kısa zaman içerisinde hizmete sunulacak.