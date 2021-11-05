Karaman'da Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda 2'nci etap çalışmaları devam ediyor

Karaman Belediyesinin projelendirip hayata geçirdiği Mehmet Akif Ersoy Parkının ikinci etap çalışmaları şekillenmeye başladı. Yaklaşık 28 bin 300 metrekare alanda gerçekleştirilen ilk etap çalışmasının tamamlanıp vatandaşların kullanıma sunulmasının ardından ikinci etap çalışmaları da hızla devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy Parkının ikinci etap çalışmasının özelliklerinden biriside park içerisinde, 3 büyük futbol takımının ve şehrin takımı olan Karaman Belediyespor'un amblemlerinin yerleştirilmesi ve taraftar meydanı oluşturulması. Yine park içerisinde yürüyüş yolları, kamelyalar, oturma alanları ve modern su havuzları yer alıyor. Çalışmaların hızla devam ettiğini bildiren yetkililer parkın ikinci etap çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.