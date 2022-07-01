Karaman'da merhum Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu'nun ismi satış mağazasına verildi

Karaman'da merhum Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu'nun ismi verilen tarım ürünleri satış mağazasının açılışı törenle yapıldı.

Sudurağı Beldesine Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından yaptırılan mağazanın açılışına, Sudurağı Belediye Başkanı Mehmet Derviş Ceylan, Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Talha Üzer, Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, sahadaki çalışmalarından ve tarımın sorunlarından bahsederek, "Karaman'ın tarımsal üretimde Çukurova'sı olan Sudurağı beldemizde bu güzel mağazanın açılmasını sağlayan Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifine üreticiler adına sonsuz teşekkürler ve şükranlarımızı sunarız” dedi.

Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Talha Üzer da konuşmasında, merhum başkan Recep Muğlu'nun adını yaşatmak için bu kooperatife onun adının verdiğini söyleyerek, "Sudurağı beldemiz çok ciddi pancar üreten bir bölgemiz. Geçtiğimiz yıllarda Ereğli Şeker Fabrikasına 180 bin tona yakın pancar teslim etti. Sudurağı ve civar köylerde ortak sayımız fazla. Biz 2018 yılında merhum Recep Muğlu başkanımla birlikte yola çıktık. Biz onunla bu tesisi inşa etme kararını almıştık" diye konuştu.

Mağazanın yapımında emeği geçenlere teşekkür plaketi verilmesinden sonra merhum Recep Muğlu'nun ismi verilen satış mağazası hizmete açıldı.