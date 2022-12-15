İhlas Haber Ajansı

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Karaman'da metruk evde yangın çıktı

Karaman’da kullanılmayan evde çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Karaman'da kullanılmayan evde çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.


Yangın, öğle saatlerinde Tapucak Mahallesi 139 Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan tek katlı metruk evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yanığını büyümeden kısa süre içinden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının madde bağımlısı kişiler tarafından çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis araştırma başlattı.

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