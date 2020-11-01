Karaman'da mezar taşları kırıldı

Karaman'da şehir mezarlığında, bazı mezar taşları kırılarak tahrip edildi.

Olay, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mezarlık bekçisi mezarlık içerisinde sabah saatlerinde yaptığı kontroller esnasında sekiz adet mezar taşının kırılarak tahrip edildiğini tespit ederek durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Karaman Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekibi mezar taşlarında inceleme ve parmak izi çalışması yaptı. Ekipler kırılan mezar taşı yanında bulunan alkol şişesinden de parmak izi aldı.

Polis, mezar taşlarına zarar veren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.