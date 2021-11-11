Karaman'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 35 bin fidan toprakla buluştu

Karaman'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinleri kapsamında 35 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak ‘Milli Ağaçlandırma Günü" fidan dikim" etkinliği düzenlendi. "Geleceğe nefes, dünyaya nefes' sloganıyla yürütülen etkinlik kapsamında Gökçe köyü mevkisinde 125 hektar alana ceviz, badem, ıhlamur, alıç, karaçam, kızılçam türlerinden oluşan 35 bin fidan toprakla buluşturuldu. Programına Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.