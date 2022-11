Karaman'da ‘Milli Ağaçlandırma Gününde' fidanlar toprakla buluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Karaman-Ayrancı karayolu üzerinde bulunan Yeşildere ağaçlandırma sahasına fidan dikildi. Fidan dikimine Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, TEMA gönüllüleri, STK temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Vali Akkoyun ve beraberindekiler saat 11.11'de öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte fidan dikerek fidanlara can suyu verdi.

“Sezon sonuna kadar 630 bin fidanı toprakla buluşturacağız”

Fidan dikiminde konuşan Vali Tuncay Akkoyun, “7 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan genelge ile 11 Kasım Günü Milli Ağaçlandırma Günü Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilmiştir. 6 bin metre karelik alanda ağaçlandırma etkinliğini gerçekleştirdik. Yaklaşık bin 280 fidan dikildi. Aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Logosu da yapılıyor. Türkiye Yüzyılı Logosunun bulunduğu alan 2 bin 500 metre kare. O kısımda bu alanda güzel bir yer olarak ilelebet kalacak. Karaman genelinde bu sene hedefin Karaman'daki nüfusun en az iki katı kadar fidan dikmekti. Bu hedefimizi daha da geliştireceğiz. Sezon sonuna kadar 630 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bizim yapmış olduğumuz faaliyetteki amacımız tabi ki bir bilinç oluşturmaktır. Ağaç sevgisi, fidan sevgisi ve fidan dikimi konusunda vatandaşların hem daha duyarlı daha bilinçli olmaları noktasında teşvik etmektir. Ülkemizin daha yeşil bir hale gelmesi için erozyonun önlenmesi için özellikle güzel bir görüntü için bizlerin vatandaşlık görevidir. Fidan dikimi ve ağaçların korunması noktasında her birimizin sorumluluğu bulunmaktadır. Bu anlamda duyarlılığı artırmak bilinci artırmak amacıyla hep birlikte bu önemli günde bu etkinliği gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, mevsim olarak şu dönem fidan dikme dönemi, vatandaşlarımızın her biri de müsait yerlerde fidan dikimi konusunda çocuklarıyla birlikte ailecek fidan dikimi konusunda bir gayret göstersinler. Karaman'ımız daha yeşil, daha güzel, doğasının çok güzel olduğu bir hale kavuşması için her birimizin gayret göstermesi gerekiyor. Bugüne kadar çok güzel ağaçlandırma çalışmaları yapılmış. Yine bu çalışmalar devam ediyor. Bu fidanları dikmek kadar bunların bakımı korunması çok önemli. Arkadaşlarımız yoğun bir gayret gösteriyorlar. Her birine teşekkür ediyorum” diye konuştu.