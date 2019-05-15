Karaman'da ‘Milli Mücadele' sergisi

Karaman'da Milli Mücadelenin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında açılan el sanatları sergisi yoğun ilgi gördü.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Milli Mücadelenin 100. Yılı etkinleri kapsamında Taş Bina'da görücüye çıkardığı Milli Mücadele temalı el sanatları sergisi büyük ilgi gördü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele'nin isimsiz kahramanları olan Anadolu insanını bir kez daha saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan sergi; kaligrafi, Kaat-ı Sanatı, yağlı boya, karakalem ve karikatür gibi 30 eserlerden oluşuyor.

Milli Mücadelenin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında açılan serginin 19 Mayıs Pazar gününe kadar ziyaretçilerini beklediğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Milli Mücadele'nin 100. yılında tarihe not düşecek ve yeni nesillerin kendilerine miras bırakılan Cumhuriyet'in hangi zorluklarla kurulduğunu anlayacakları ve bir birinden anlamlı eserlerin yer aldığı el sanatları sergimizi açtığımız için mutluyuz. Bu anlamı günde özellikle genç kardeşlerimizin sergimizi gezmelerini tavsiye ediyorum. Milli Mücadelenin 100. Yılı Gençlik Haftası etkinliklerimiz yapılacak sportif etkinlikler ile devam edecek” dedi.

Milli Mücadele temalı 100. Yıl sergisi 19 Mayıs Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Taş Bina'da gerçekleşen sergi açılışına, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Özlem Koçak, daire müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.