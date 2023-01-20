Karaman'da "misafirim öğretmenim" projesi

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında başlanan ve bütün okullarda uygulanan "misafirim öğretmenim" projesi aralıksız 19 haftadır devam ediyor.

Proje çerçevesinde her hafta bütün okullar ilçe milli eğitim müdürü, okul idarecileri ve gönüllü öğretmenlerle birlikte öğrenci ve ailelerini evlerinde ziyaret ederek onlar için neler yapabileceklerini birlikte değerlendiriyor. Projenin 19'ncu haftasında İclal Karabekir Anaokulu öğrencisini ve ailesini ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, "İlçemizdeki öğrencilerin en iyi şekilde yetişmeleri için okullarda yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra evlerinde de ziyaret ederek ailelerine ve öğrencilerimize katkı sunmayı hedefliyoruz. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında başladığımız ve birinci dönemin sonuna geldiğimiz bu hafta projenin 19'ncu haftasıydı. Proje çerçevesinde okullarımız öğrencilerimizi evlerinde ziyaret etti. Aileler ve öğretmenleriyle birlikte el ele vererek neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Projeyle çok sayıda öğrencimizin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını yerinde görerek çözme imkanı bulduk. Ailelerin yaşadığı sıkıntıları ve talepleri alarak çözümü için girişimlerde bulunduk. Kazımkarabekir eğitim camiası olarak yürüttüğümüz bu çalışma ile çok sayıda öğrencimizin ve velimizin hayatlarına dokunduk. Öğrencilerimiz için çok faydalı olacağına inandığım projemiz ilçedeki bütün okullarımızda uygulanıyor. Her hafta ben de bu çalışmanın içerisinde yer alıyorum. Öğrencilerimize destek olan çalışma arkadaşlarıma, bir çok konuda bize katkı sağlayan İlçe Kaymakamımız Ramazan Aykut Saka'ya, ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarına şahsım, ve öğrencilerimiz adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Projemiz 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 2. döneminde de hız kesmeden devam edecektir" dedi.

Veliler ise projeden duydukları memnuniyeti ifade etti.