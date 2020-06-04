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Karaman'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Karaman’da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karaman'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, öğle saatlerinde Karaman-Konya yolu üzerinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, pazar alışverişinden evine dönmekte olan Mustafa A.'nın (51) kullandığı 70 EY 038 plakalı motosiklet ile Osman U. yönetimindeki 07 MHY 50 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada motosikletin üzerinden savrulan Mustafa A., yere düşerek yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından motosiklet ve etrafa saçılan sebzeler çekici ile otoparka götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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