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Karaman'da motosiklet kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Karaman’da motosikletin takla ataması sonucu iki kardeş yaralandı.

Karaman'da motosikletin takla ataması sonucu iki kardeş yaralandı.



Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Siyahser Mahallesi Muammer Baran Parkı yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Caner G. (21) yönetimindeki 70 BA 597 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu motorize trafik ekibine söyledi. Hemen kaza yerine geçen ekip, el feneriyle etrafa bakarken sürücü Caner G. ile arkasında yolcu olarak bulunan kardeşi Taner G. (16) otların arasında yerde yatar vaziyette bulundu. İki kardeş, ekibin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden sürücü Caner G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaza yapan motosiklet, çekici ile otoparka götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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