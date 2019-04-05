Karaman'da "Mutluluğa bir oyuncak da sen ver” kampanyası

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Gençlik Merkezi, 'Mutluluğa bir oyuncak da sen ver' kampanyası ile çocukları mutlu etmeye devam ediyor.

Çocukların zihinsel, kültürel, sosyal ve daha birçok açıdan gelişimine katkıda bulunmak ve onları bir nebze de olsun mutlu edebilmek amacıyla 2017 yılında başlatılan kampanya ile bu yıl daha fazla çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Kampanyanın il içi ve il dışında büyük ilgi gördüğünü belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, bu yıl üçüncüsü düzenlenen kampanyanın devam ettiğini söyledi. Amaçlarının ihtiyaç sahibi çocukları mutlu etmek ve onların mutluluğuna ortak olmak olduğunu dile getiren İl Müdürü Bebek, “2017 yılında başlattığımız oyuncak toplama kampanyası ile Bayır ve Gülkaya köylerinde eğitim gören çocuklarımıza oyuncaklarını ulaştırdık. Çocuklarımızdan ve vatandaşlarımızdan aldığımız bu güzel enerji ile bu yıl kampanyamızın üçüncüsünü düzenliyoruz. Kampanyamızın diğer illerde de ilgi görmesi bizi oldukça mutlu etti. İnşallah bu yıl daha çok oyuncak ile daha çok çocuğumuzu mutlu edeceğiz. Duyarlı vatandaşlarımızdan isteğimiz ise, evlerinde hiç kullanılmamış ya da az kullanılmış oyuncakları ihtiyacı olan çocuklarımız için Gençlik Merkezimizde kurulacak oyuncak toplama merkezine ulaştırmaları. Kampanyamıza şuana kadar gereken ilgi ve alakayı gösteren, oyuncaklarını bağışlayan vatandaşlarımıza ise ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.