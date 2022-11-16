Karaman'da öğrencilerin okula devamlılığı konuşuldu

Karaman'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerin okula devamlılığı hususunda sürekliliğinin sağlanması ve var olan eksikliklerin giderilmesi amacıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı Karaman Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Akkoyun, okullarda akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalara ağırlık verilerek, her okulda spor ve sanat kulüplerinin oluşturulması ve güçlendirilmesi, ders dışı zamanlarda öğrencilerin ilgi duyduğu alanlarda bizzat kendi okullarında kursların düzenlenmesi ve tatillerde de devam ettirilmesi hususunda talimat verdi. Türkiye'de Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıtlı 1 milyondan fazla öğrencinin bulunduğuna dikkat çekilen toplantıda, Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim alan lise öğrencilerinin desteklenerek hem lise eğitimlerini tamamlamaları hem de mesleki eğitimlerini sürdürerek bir iş yerinde çalışmalarının, ülkede mesleki gelişim anlamında çok kıymetli olduğu vurgulandı. Vali Tuncay Akkoyun, mesleki alanlara ilgi duyan öğrencilerin Mesleki Eğitim Merkezlerine yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Toplantının devamında ilk ve orta dereceli okullarda öğrenci, veli ve öğretmen ilişkilerinin daha da iyileştirilerek sağlamlaştırılması için 10 ana başlıkta ailelere eğitim çalışması düzenlendiği ve bin 488 öğrencinin evine 640 öğretmen tarafından ziyaret gerçekleştirildiği belirtilerek, aile ziyaretlerinin artırarak devam edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Toplantıya, kurum müdürleri, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğretmenler katıldı.