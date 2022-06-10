Karaman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Karaman'da okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı. Kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Sümer Mahallesi İbrahim Hakkı Konyalı Caddesi üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cahit Zarifoğlu Kız İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini taşıyan okul servisi üst geçitte otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, okul servisindeki öğrencilerde durumlarının iyi olduğu gerekçesiyle servis şoförü tarafından çağrılan başka bir servisle okullarına bırakıldı. Durumu öğrenen okul yönetimi ise bazı öğrencilerin fenalaşması üzerine okula sağlık ekiplerini çağırdı. Okula gelen ambulanslarla okul servisinde bulunan tüm öğrencileri kontrol amaçlı olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Olayın duyulmasının ardından Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ile KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan hastaneye gelerek tedavisi devam eden öğrencilerin sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun'dan bilgi aldı. Vali Akkoyun, hastaneye gelen öğrencilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, öğrencilere de acil şifalar diledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.