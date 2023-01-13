Karaman'da okul sporları gençler badminton grup müsabakaları başladı

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen okul sporları gençler badminton grup müsabakaları 24 takımdan 120 sporcunun katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığının faaliyet programında yer alan ve Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen okul sporları gençler badminton grup müsabakaları Yunus Emre Spor Salonu'nda kızlar ve erkekler kategorisinde ilk gün karşılaşmalarıyla başladı. Karaman'ın da yer aldığı grup müsabakalarına Aksaray, Isparta, Kırşehir, Konya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Antalya ve Ankara olmak üzere 10 ilden 120 sporcu ve 24 takım katıldı. 3 gün boyunca devam edecek müsabakalarda dereceye giren takımlar Erzincan'da düzenlenecek Türkiye şampiyonası finallerinde mücadele edecek.

2023 yılında ilk ulusal müsabakaya ev sahipliği yaptıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Karaman olarak 2023 yılında da birçok ulusal spor organizasyonuna ev sahipliği yapacağız. Bunlardan ilki okul sporları faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen gençler badminton grup müsabakaları oldu. 10 ilden 120 sporcumuzun mücadelesine sahne olacak müsabakalarımızda dereceye giren sporcularımız Türkiye şampiyonası finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak. 3 gün boyunca devam edecek müsabakalarda tüm antrenör, sporcu ve hakemlerimize başarılar diliyorum ”dedi.