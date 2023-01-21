Karaman'da okul sporları küçükler hentbol müsabakaları sona erdi

Karaman'da okul sporları faaliyetleri çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları müsabakaları bir birinden çekişmeli karşılaşmalarla devam ediyor. Son olarak küçükler kategorilerinde düzenlenen hentbol il birinciliği müsabakaları küçük erkekler kategorisinde oynanan final karşılaşmasının ardından sona erdi. Merkez Spor Salonu'nda 16 okul takımından 128 sporcunun birincilik mücadelesi verdiği il birinciliği müsabakalarında küçük kızlar kategorisinde Bifa Ortaokulu birinci, Yavuz Selim Ortaokulu ikinci, Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu üçüncü olurken, küçük erkeklerde Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu birinci, Bifa Ortaokulu ikinci, Zübeyde Hanım Ortaokulu üçüncü, Makbule Orman Ortaokulu dördüncü oldu.

Merkez Spor Salonu'nda 4 gün boyunca devam eden müsabakalar sonunda kategorilerinde il birincisi olan Bifa Ortaokulu ve Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu, ileri bir tarihte düzenlenecek Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında Karaman'ı temsil etmeye hak kazanan takımlar oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalar ise Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Karadeniz, Gençlik Hizmetleri Müdürü Cavit Bardak, Spor Şube Müdürü Ufuk Aktaş ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi.